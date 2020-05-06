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Лейпциг снизил цену на Юпамекано
У немецкого клуба есть опасения, что игрок уйдет бесплатно
Защитник "РБ Лейпциг" Деотшанкюль Юпамекано может покинуть команду за меньшую сумму, чем было заявлено ранее.
По информации Goal.com со ссылкой на Sport Bild, немецкий клуб снизил цену на 21-летнего футболиста сразу на треть – с € 60 млн, прописанных в качестве отступных, до € 40 млн. Такой шаг связан с грядущим кризисом на фоне паузы из-за пандемии коронавируса и опасениями, что игрок может уйти бесплатно по истечении контракта.
Действующее соглашение Юпамекано рассчитано до лета 2021 года. При этом "РБ Лейпциг" по-прежнему надеется продлить контракт с защитником, значительно повысив клаусулу.