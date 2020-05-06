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Лейпциг снизил цену на Юпамекано

Германия
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У немецкого клуба есть опасения, что игрок уйдет бесплатно

Лейпциг снизил цену на Юпамекано
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Защитник "РБ Лейпциг" Деотшанкюль Юпамекано может покинуть команду за меньшую сумму, чем было заявлено ранее.

По информации Goal.com со ссылкой на Sport Bild, немецкий клуб снизил цену на 21-летнего футболиста сразу на треть – с € 60 млн, прописанных в качестве отступных, до € 40 млн. Такой шаг связан с грядущим кризисом на фоне паузы из-за пандемии коронавируса и опасениями, что игрок может уйти бесплатно по истечении контракта.

Действующее соглашение Юпамекано рассчитано до лета 2021 года. При этом "РБ Лейпциг" по-прежнему надеется продлить контракт с защитником, значительно повысив клаусулу.

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В статье: РБ Лейпциг Деотшанкюль Юпамекано
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