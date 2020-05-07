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Клозе вошел в тренерский штаб Баварии

Германия
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Контракт рассчитан на один год

Клозе вошел в тренерский штаб Баварии
Новина українською

Мирослав Клозе был представлен в качестве помощника тренера "Баварии".

Специалист подписал контракт до 2021 года. Клозе приступит к своим обязанностям с 1 июля и будет ассистировать Хансу-Дитеру Флику.

В настоящий момент 41-летний специалист является главным тренером юношеской команды "Баварии".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мирослав Клозе
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