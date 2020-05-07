Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клозе вошел в тренерский штаб Баварии
Контракт рассчитан на один год
Мирослав Клозе был представлен в качестве помощника тренера "Баварии".
Специалист подписал контракт до 2021 года. Клозе приступит к своим обязанностям с 1 июля и будет ассистировать Хансу-Дитеру Флику.
ℹ️ Miroslav #Klose wird Assistenztrainer von Hansi #Flick - Danny Röhl verlängert. ✍️— FC Bayern München (@FCBayern) May 7, 2020
???? https://t.co/NqHoc5x5BJ#FCBayern #MiaSanMia
В настоящий момент 41-летний специалист является главным тренером юношеской команды "Баварии".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...