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Ханси Флик: 200 стран будут следить за матчами Бундеслиги, мы хотим показать себя с лучшей стороны
Уже завтра состоится важное возвращение
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился своими ожиданиями касательно возвращения Бундеслиги.
"Мы долго обсуждали с игроками возвращение матчей. Мы понимаем, что чемпионат будет смотреть 200 стран. Наша задача - показать себя с лучшей стороны.
Пока что я не уверен, что команда сможет отыграть на хорошем уровне 90 минут. Мы хорошо тренировались и провели несколько контрольных матчей. Они были достаточно интенсивны", - приводит слова Флика Goal.
Отметим, что свою первую игру "Бавария" сыграет в воскресенье против "Унион Берлин".