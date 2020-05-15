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Ханси Флик: 200 стран будут следить за матчами Бундеслиги, мы хотим показать себя с лучшей стороны

Германия
(2 голосов)

Уже завтра состоится важное возвращение

Ханси Флик: 200 стран будут следить за матчами Бундеслиги, мы хотим показать себя с лучшей стороны
UA-Футбол
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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился своими ожиданиями касательно возвращения Бундеслиги.

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"Мы долго обсуждали с игроками возвращение матчей. Мы понимаем, что чемпионат будет смотреть 200 стран. Наша задача - показать себя с лучшей стороны.

Пока что я не уверен, что команда сможет отыграть на хорошем уровне 90 минут. Мы хорошо тренировались и провели несколько контрольных матчей. Они были достаточно интенсивны", - приводит слова Флика Goal.

Отметим, что свою первую игру "Бавария" сыграет в воскресенье против "Унион Берлин".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
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