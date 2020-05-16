Боруссия - Шальке 4:0. Дортмунд дает надежду миру

Как будто и не было коронавирусной паузы. Холанд забивает, “Боруссия” летит вперед, “Шальке” беспомощен и беззубый в атаке. Дортмунд в последнее время не часто побеждал в Рурском дерби, но сегодня его преимущество было безоговорочным.

И это при всех кадровых проблемах “Боруссии”. Не готовились к матчу основные центрхавы Джан и Витцель, а также капитан команды Марко Ройс. Джейдон Санчо из-за повреждения остался в запасе. На предматчевой разминке получил травму американский вингер Джио Рейна. Фавру повезло – у него глубокий состав с классными футболистами, и полурезервные игроки хорошо проявили себя.

Матч предсказуемо начался в медленном темпе. Дортмунд играл по схеме 3-4-2-1, “Шальке” старался зеркалить тактическое построение “Боруссии” и на первых минутах моментов не было.

Однако затем Дортмунд немного добавил в скорости и расшатал защиту “Шальке”. Первый гол был просто превосходен. Хакими развалил защитную линию “Шальке”, потянув на себя Очипку, это увидел Брандт, и получив передачу от Пищека, в одно касание пяткой отправил мяч в свободную зону Азару. Бельгиец в свою очередь выполнил идеальный прострел между двух центрбеков “Шальке” на Холанд. Эрлинг забил первый гол Бундеслиги после паузы. Для него этот мяч стал десятым в чемпионате Германии.

Холандом закончилась первая голевая атака “Боруссии”, и с него же началось второе взятие ворот. Норвежец запрессинговал вратаря “Шальке” Шуберта, неопытный кипер неудачно выбил мяч, и троица Дауд-Брандт-Геррейру провела второй гол.

Форварды “Шальке” в первом тайме сохраняли социальную дистанцию от своих одноклубников и защитников “Боруссии”. Моментов у гостей не было.

После перерыва Дортмунд занял выжидательную позицию и приготовился ловить соперника на контратаках. Всего три минуты второго тайма понадобилось “Боруссии”, чтобы забить третий гол. Брандт и Азар убежали от соперника в контратаку после перехвата мяч на своей половине поля. Еще 15 минут и счет стал просто унизительным для “кнаппен”. Холанд отдал ассист, Кенни не выдержал линию офсайда, а Геррейру оформил дубль.

Один матч – это недостаточная выборка, чтобы определить, это “Боруссия” настолько хороша или “Шальке” настолько плох. Однако, главное, что мы узнали – после длительного перерыва и при пустых трибунах футбол может быть вполне качественным и приятным для просмотра.

Бундеслига, 26-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Шальке” 4:0

Голы: Холанд 29, Геррейру 45, Азар 48, Геррейру 63

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Дауд (Гетце 87), Дилэйни (Балерди 68), Геррейру (Шмельцер 87) – Брандт, Азар (Санчо 79) – Холанд

“Шальке”: Шуберт – Настасич, Сане, Тодибо (Бургшталлер 46) – Очипка, Маккенни, Сердар (Шепф 74), Кенни (Беккер 87) – Арит, Раман (Матондо 46), Калиджури (Миранда 76)

Предупреждения: Дилэйни 53, Пищек 73 – Сане 48, Матондо 86