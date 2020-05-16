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Боруссия - Шальке 4:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Боруссия Дортмунд – Шальке ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия - Шальке 4:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, 26-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Шальке” 4:0

Голы: Холанд 29, Геррейру 45, Азар 48, Геррейру 63

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Торган Азар Чемпионат Германии видео видеоповторы Юлиан Брандт Рафаэл Геррейру Эрлинг Холанд
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