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Боруссия - Шальке 4:0. Обзор матча и видео голов
Боруссия Дортмунд – Шальке ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 26-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд – “Шальке” 4:0
Голы: Холанд 29, Геррейру 45, Азар 48, Геррейру 63
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