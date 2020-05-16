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РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1. Обзор матча и видео голов
РБ Лейпциг – Фрайбург ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16 мая ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 26-й тур. Лейпциг, "Ред Булл Арена"
Голи: Поульсен 77 – Гульде 34
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