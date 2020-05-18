"Были такие же ощущения, как перед первым туром в августе". Флик и Мюллер – о победе над Унионом

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды над "Унионом" (0:2) в рамках 26-го тура Бундеслиги. Полузащитник "немецкой машины" Томас Мюллер также подвел итоги выезда. Цитирует наставника и хавбека пресс-служба мюнхенцев.

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"Заслуженная трудовая победа. Мы долго не могли найти свою игру. Тем не менее, я хотел бы сделать комплимент своей команде за их выступление на протяжении 90 минут. Думаю, все услышали, как мы кричали ребятам: "Нужно сыграть на ноль". Я доволен результатом", – отметил Флик.

"Мы приехали с целью, нужно было взять 3 очка. Нам еще есть над чем работать – на протяжении первого получаса команда выглядела слабовато, мы часто искали решение за счет длинных передач. Потом все изменилось, первый гол помог нам. "Бавария" будет играть лучше, но сейчас у нас были такие же ощущения, как перед первым туром в августе. Обе команды справились с обстоятельствами. Мы продолжаем путь к нашей большой цели и концентрируемся исключительно на происходящем на поле", – констатировал Мюллер.

"Бавария" набрала 58 очков и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Берлинский "Унион" (30) – на 12-й позиции. В первом круге турнира мюнхенцы обыграли соперника со счетом 2:1.