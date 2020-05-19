Человек-травма: Марко Ройс рискует пропустить остаток сезона

В феврале этого года Марко Ройс получил уже очередную травму в своей карьере. Сейчас его восстановление затягивается.

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Как сообщает BILD, есть вероятность, что капитан "Боруссии" не сможет помочь команде до конца текущего сезона. Он точно пропустит "Дер-Класикер", который пройдет на выходных.

Сейчас Ройс страдает от повреждения приводящей мышцы бедра. Всего же, если верить статистике, Марко получил за карьеру 51 травму.

В текущем сезоне полузащитник успел провести 26 матчей и совершить 19 результативных действий (7+12).