Боруссия Менхенгладбах - Байер. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Бундеслига, 27-й тур.

23 мая, Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"

"Боруссия" Менхенгладбах 16:30 "Байер" Леверкузен

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