Майнц - РБ Лейпциг. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 27-й тур.

24 мая. Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” 16:30 “РБ Лейпциг”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

Болельщики обеих команд очень хорошо помнят матч первого круга. В десятом туре “РБ Лейпциг” на “Ред Булл Арене” забил “Майнцу” восемь безответных мячей. Лучшим игроком матча стал Тимо Вернер. Нападающий сборной Германии сделал хет-трик по голам и ассистам.

Хорошие воспоминания у болельщиков “РБ Лейпциг” и о первом круге в целом. Их команда закончила Hinrunde на первом месте. Ожидания на вторую половина сезона были заоблачные. Пока они не оправдываются. Результаты субботних матчей 27-го тура опустили “Лейпциг”, страшно подумать, на пятое место. Перестал забивать Вернер. В первом круге у него было 18 голов, во втором пока только три.

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“Лейпциг” вышел из паузы, сыграв вничью с “Фрайбургом”, продлив свою серию без побед до трех матчей. Чтобы угнаться за “Баварией”, “Боруссией” Дортмунд и “Байером”, которые показывают безупречные результаты и игру, нужно вернуться к победам.

На первый взгляд “Майнц” – из тех соперников, в матче с которым легко можно рассчитывать на три очка, но “карнавальщики” решают свои турнирные задачи (борьба за выживание) и не проигрывают в трех матчах подряд. В прошлом туре “Майнц” показал железную волю, отыгравшись с 0:2 против “Кельна”.

Юлиан Нагельсманн немного опасается соперника: “Майнц играет с высокой интенсивностью. Сложно предсказать, как они будут играть, потому что они часто меняют формации. Они играют быстро и смело и могут находить решения на поле. Думаю, этот “Майнц” будет отличаться от того, какой мы обыграли в первом круге”.

Цифры и факты

“Майнц” впервые в сезоне установил серию из трех матчей подряд без поражений (победа, две ничьи).

Также “Майнц” не проигрывал “Лейпцигу” в двух домашних последних матчах.

Команда Ахима Байерлорцера выиграли семь из восьми матчах, в которых забивал лучший бомбардир команды Робин Квайсон (12 голов).

“РБ Лейпциг” осталось забить четыре гола, чтобы побить свой рекорд по количеству голов в Бундеслиге (66).

Один из старожилов “Лейпцига” Юссуф Поульсен может завтра сыграть свой 250-й матч за “красных быков”. Он присоединился к “Лейпцигу”, когда команда еще была в третьей лиге.

Ориентировочные составы

Обе команды готовятся к воскресному матчу практически в оптимальном составе. Единственная, но очень существенная потеря “Майнца” – это отсутствие вратаря Робина Центнера, одного из лидеров Бундеслиги по количеству сэйвов. Его заменит Флориан Мюллер. С другой стороны, вернется в состав после дисквалификации Матета. Что касается “Лейпцига”, то у РБ под сомнением Ампаду и Форсберг, но вновь доступен Упамекано.

“Майнц”: Мюллер – Баку, Сен-Жюст, Ньякате, Аарон Мартин – Баррейро, Кунде – Онисиво, Боэтиюс, Квайсон – Матета

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Нкунку, Забитцер, Лаймер, Кампль, Анхелиньо – Поульсен, Вернер

Прогноз на матч “Майнц” – “РБ Лейпциг”

Победа “РБ Лейпцига” – весьма вероятный, но не стопроцентно гарантированный результат, можно сделать вывод с коэффициентов букмекеров. 1.44-1.45 против 6.60-7.10 у “Майнца” заставляют не то, чтобы сомневаться, но все же быть предусмотрительным. В трех последних матчах “Лейпциг” не мог забить больше одного гола за матч, но у “Майнца” одна из худших оборон в лиге, поэтому нужно ожидать более успешных действий РБ в атаке. Но и свои ворота оставить в неприкосновенности вряд ли получится. Прогноз – победа “РБ Лейпциг” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.