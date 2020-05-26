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Бундеслига. Шесть голов в матче Айнтрахта с Фрайбургом, Зоммер остановил Вердер

Германия
(1 голосов)

Результативная ничья во Франкфурте в Бремене – без готов от Вердера и Гладбаха

Бундеслига. Шесть голов в матче Айнтрахта с Фрайбургом, Зоммер остановил Вердер
UA-Футбол

Бундеслига, 28-й тур.

Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Фрайбург” 3:3

Голы: Силва 35, Камада 79, Чендлер 82 – Грифо 28, Петерсен 67, Хелер 69

“Айнтрахт”: Трапп – Ильзанкер, Хасебе, Хинтереггер (Н‘Дика 90) – Туре (Чендлер 81), Камада, Торро (Кор 46), Роде (де Гузман 74), Костич – Дост (Гачинович 74), Силва

“Фрайбург”: Шволов – Гюнтер, Гульде, Кох, Шмид – Грифо (Квон 82), Хефлер, Абраши (Франц 87), Шаллаи (Ляйнхарт 59) – Хелер, Вальдшмидт (Петерсен 59)

Предупреждения: Роде 30, Ильзанкер 67, Хасебе 90+4 – Вальдшмидт 19

Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Боруссия” Менхенгладбах 0:0

“Вердер”: Павленка – Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль – Максимилиан Эггештайн, Гросс, Классен – Осако (Биттенкур 62), Сарджент (Зельке 74), Рашица (Бартельс 86)

“Боруссия”: Зоммер – Эльведи, Гинтер, Янчке (Бенсебаини 71) – Вендт, Нойхаус, Крамер (Бенеш 82), Лайнер – Штиндль (Хофманн 71) – Плеа, Тюрам (Херрманн 82)

Предупреждения: Гебре Селассие 34, Велькович 41 – Янчке 47

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В статье: Вердер (Бремен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Фрайбург
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