Лейпциг продаст Упамекано, если сторонам не удастся договориться о продлении контракта

Спортивный директор "Лейпцига" Оливер Минтцлафф заявил, что у защитника Дайота Упамекано летом есть только два варианта: либо продлить контракт с "быками", либо покинуть клуб. Контракт игрока заканчивается летом 2021 года.

"Упамекано очень важный для нас игрок и один из самых желанных футболистов на этой позиции в Европе. Одно мы можем сказать точно: у нас есть четкое понимание с ним и агентом, что мы не отпустим его бесплатно. Наш клуб не может себе позволить такое. Так что есть два варианта: продлить контракт или поменять клуб, — отметил Минтцлафф в интервью Bild.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока 33 матча и одна голевая передача за "Лейпциг" во всех турнирах.