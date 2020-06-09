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Лейпциг продаст Упамекано, если сторонам не удастся договориться о продлении контракта

Германия
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Скорее всего, клуб сумеет договориться о продлении соглашения с игроком

Лейпциг продаст Упамекано, если сторонам не удастся договориться о продлении контракта
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Спортивный директор "Лейпцига" Оливер Минтцлафф заявил, что у защитника Дайота Упамекано летом есть только два варианта: либо продлить контракт с "быками", либо покинуть клуб. Контракт игрока заканчивается летом 2021 года.

"Упамекано очень важный для нас игрок и один из самых желанных футболистов на этой позиции в Европе. Одно мы можем сказать точно: у нас есть четкое понимание с ним и агентом, что мы не отпустим его бесплатно. Наш клуб не может себе позволить такое. Так что есть два варианта: продлить контракт или поменять клуб, — отметил Минтцлафф в интервью Bild.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока 33 матча и одна голевая передача за "Лейпциг" во всех турнирах.

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В статье: РБ Лейпциг Дайо Упамекано
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