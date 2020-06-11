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Фавр рассказал о восстановлении Холанда и Ройса

Германия
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Игроки приступили к тренировкам

Фавр рассказал о восстановлении Холанда и Ройса
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Главный тренер "Боруссии Дортмунд" Люсьен Фавр рассказал о восстановлении полузащитника команды Марко Ройса и форварда Эрлина Холанда.

"Холанд тренируется в общей группе со среды, он вовлечен во все упражнения. Эрлин выглядит неплохо. Все, кто играл на прошлой неделе, тоже в порядке. Что касается Ройса, то он приступил к занятиям с командой на этой неделе. Мы очень рады его возвращению и надеемся, что он как можно скорее сможет появиться на поле. К сожалению, больше никаких прогнозов дать не могу. Могу лишь с уверенностью сказать, что он будет тренироваться в пятницу, — приводит Goal.com слова Фавра.

Напомним, что Эрлинг Холанд получил травму в центральном матче 28-го тура Бундеслиги с мюнхенской "Баварией" (0:1). 19-летний норвежский форвард травмировался в результате столкновения с главным рефери Дер-Класикер Тобиасом Штилером

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс Люсьен Фавр Эрлинг Холанд
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