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Левандовски: Я все еще не достиг пика
Он может забивать еще больше?
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не считает, что завоевание Золотого Мяча должно стать для него приоритетом. Он ставит другие цели.
"Я был на вручении в прошлом году. Могу ли выиграть этот приз? Посмотрим. Для меня главное - показывать хороший футбол, забивать голы и выигрывать трофеи. Индивидуальные награды не стоят на первом месте.
Я все еще не был на своем пике. Думаю, что скоро я его достигну. На данный момент мной еще не был достигнут максимум. Моя цель - продолжать оставаться в форме.
В следующем году мне будет 32, но я совсем не чувствую возраст. Не хочу быть на вершине всего лишь два года, ставлю более долгосрочные для себя цели", - заявил Роберт.
В текущем сезоне поляк забил 45 голов в 39-ти матчах. Он - главный претендент на золотую бутсу.