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Левандовски: Я все еще не достиг пика

Германия
(1 голосов)

Он может забивать еще больше?

Левандовски: Я все еще не достиг пика
UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не считает, что завоевание Золотого Мяча должно стать для него приоритетом. Он ставит другие цели.

"Я был на вручении в прошлом году. Могу ли выиграть этот приз? Посмотрим. Для меня главное - показывать хороший футбол, забивать голы и выигрывать трофеи. Индивидуальные награды не стоят на первом месте.

Я все еще не был на своем пике. Думаю, что скоро я его достигну. На данный момент мной еще не был достигнут максимум. Моя цель - продолжать оставаться в форме.

В следующем году мне будет 32, но я совсем не чувствую возраст. Не хочу быть на вершине всего лишь два года, ставлю более долгосрочные для себя цели", - заявил Роберт.

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В текущем сезоне поляк забил 45 голов в 39-ти матчах. Он - главный претендент на золотую бутсу.

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен)
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