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Айнтрахт - Шальке 2:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Айнтрахт Франкфурт – Шальке ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Айнтрахт - Шальке 2:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, 32-й тур. Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Шальке” 2:1

Голы: Силва 28, Абрахам 50 – Маккенни 59

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Чемпионат Германии видео Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) видеоповторы Андре Силва
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