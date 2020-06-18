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Айнтрахт - Шальке 2:1. Обзор матча и видео голов
Айнтрахт Франкфурт – Шальке ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 32-й тур. Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”
“Айнтрахт” Франкфурт – “Шальке” 2:1
Голы: Силва 28, Абрахам 50 – Маккенни 59
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