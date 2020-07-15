Андре Шюррле покинул дортмундскую Боруссию

Дортмундская "Боруссия" на своем официальном сайте объявила о расставании с вингером Андре Шюррле. Контракт с 29-летним исполнителем был рассчитан до лета 2021 года, но соглашение расторгли по обоюдному согласию сторон. Чемпион мира 2014 года в составе Бундестим дал свой комментарий по этому поводу:

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"Помимо взлета и падений я получил ценный опыт. Благодарю менеджеров "Боруссии", желаю клубу и его болельщикам всего наилучшего в будущем".

Шюррле перешел в "Боруссию" в 2016 году из "Вольфсбурга", немец выступал за "Спартак" и "Фулхэм" на правах аренды. Ранее Андре защищал цвета "Челси", "Байера" и "Майнца".