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Алаба хочет получать в Баварии более 20 миллионов евро в год
Мюнхенский клуб не соглашается на эти условия
Агент Давида Алабы встретился с руководством "Баварии". Как пишет Sport1, он озвучен главное требование футболиста для продления контракта. Защитник хочет получать по новому соглашению более 20 млн евро в год.
Таким образом, австриец требует, чтобы его приравняли к Роберту Левандовски, Томасу Мюллеру и Мануэлю Нойеру по уровню оклада. Агент футболиста Пини Захави на встрече с руководством "Баварии" подчеркнул, что Алаба сейчас является одним из лучших защитников мира.
Представители мюнхенского клуба не готовы удовлетворить финансовые требования футболиста.