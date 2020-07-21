Алаба хочет получать в Баварии более 20 миллионов евро в год

Агент Давида Алабы встретился с руководством "Баварии". Как пишет Sport1, он озвучен главное требование футболиста для продления контракта. Защитник хочет получать по новому соглашению более 20 млн евро в год.

Таким образом, австриец требует, чтобы его приравняли к Роберту Левандовски, Томасу Мюллеру и Мануэлю Нойеру по уровню оклада. Агент футболиста Пини Захави на встрече с руководством "Баварии" подчеркнул, что Алаба сейчас является одним из лучших защитников мира.

Представители мюнхенского клуба не готовы удовлетворить финансовые требования футболиста.