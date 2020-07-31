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Официально: РБ Лейпциг продлил контракт с Упамекано
Дайо никуда не уезжает
Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано обновил трудовой договор с "быками" до 2023 года – об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
21-летний французский исполнитель провел 111 матчей за "РБ Лейпциг" (забил 3 гола) и сыграл важную роль для команды в трех квалификациях Лиги чемпионов (2017, 2019, 2020). Спортивный директор клуба Маркус Крёше отметил:
"Конечно, мы очень рады, что продлили контракт с Дайо. Он вырос в потрясающего защитника. Упамекано продолжит прогрессировать вместе с нами, он прекрасно воплощает в жизнь нашу игровую философию".
????????????????????????????????????????????????????— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) July 31, 2020
DAYOT UPAMECANO ✍️ #Upa2023
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