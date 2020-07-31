Официально: РБ Лейпциг продлил контракт с Упамекано

Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано обновил трудовой договор с "быками" до 2023 года – об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

21-летний французский исполнитель провел 111 матчей за "РБ Лейпциг" (забил 3 гола) и сыграл важную роль для команды в трех квалификациях Лиги чемпионов (2017, 2019, 2020). Спортивный директор клуба Маркус Крёше отметил: