Герта подписала вратаря Фрайбурга

Вратарь Александр Шволов покинул "Фрайбург", сообщает официальный сайт клуба. Указано, что футболист продолжит карьеру в "Герте".

28-летний голкипер выступал за первую команду "Фрайбурга" с 2012 года, при этом сезоне-2014/15 он провел в аренде в "Арминии". В прошлом сезоне он отыграл 24 матча в Бундеслиге, пропустил 32 мяча и четыре раза отыграл "на ноль".

Welcome to Hertha, Alexander #Schwolow! ????⚪



The goalkeeper joins the club from Freiburg on a long-term deal ✍️#hahohe pic.twitter.com/9VVlHX8Pol