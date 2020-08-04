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Герта подписала вратаря Фрайбурга
В минувшем сезоне он провел 4 матча "на ноль"
Вратарь Александр Шволов покинул "Фрайбург", сообщает официальный сайт клуба. Указано, что футболист продолжит карьеру в "Герте".
28-летний голкипер выступал за первую команду "Фрайбурга" с 2012 года, при этом сезоне-2014/15 он провел в аренде в "Арминии". В прошлом сезоне он отыграл 24 матча в Бундеслиге, пропустил 32 мяча и четыре раза отыграл "на ноль".
Welcome to Hertha, Alexander #Schwolow! ????⚪— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) August 4, 2020
The goalkeeper joins the club from Freiburg on a long-term deal ✍️#hahohe pic.twitter.com/9VVlHX8Pol
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