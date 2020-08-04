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Герта подписала вратаря Фрайбурга

Германия
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В минувшем сезоне он провел 4 матча "на ноль"

Герта подписала вратаря Фрайбурга
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Вратарь Александр Шволов покинул "Фрайбург", сообщает официальный сайт клуба. Указано, что футболист продолжит карьеру в "Герте".

28-летний голкипер выступал за первую команду "Фрайбурга" с 2012 года, при этом сезоне-2014/15 он провел в аренде в "Арминии". В прошлом сезоне он отыграл 24 матча в Бундеслиге, пропустил 32 мяча и четыре раза отыграл "на ноль".

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В статье: Герта (Берлин) Герта Фрайбург
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