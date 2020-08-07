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Идеальный бомбардир. Почему Роберт Левандовски заслуживает на Золотой мяч. ВИДЕО

Германия
(4 голосов)

Новое видео на Youtube-канале UA-Футбол!

Идеальный бомбардир. Почему Роберт Левандовски заслуживает на Золотой мяч. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Месси? Роналду? Нет, не слышали. По мнению авторов Youtube-канала UA-Футбол, главный претендент на Золотой мяч, который по итогам 2020-го вручен не будет, - Роберт Левандовски. Доказываем это в нашем новом видеосюжете, а также рассказываем увлекательную историю польского форварда, который не останавливается в своем развитии и продолжает стремиться к идеалу.

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А кому бы вы отдали Золотой мяч в этом году? Пишите в комментариях и предлагайте нам новые темы для сюжетов!

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В статье: Роберт Левандовски канал UA-Футбол
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
07.08.2020 в 14:16
Два питання! 1) Забрати ЗБ у Роберта купою пенальті! 2) Чи можна за пару місяців нагороджувати РІЧНИМ призом? На перше відповідь однозначна! Це нечемно! Друге більш складне. ЗМ присуджують кращому упродовж усього року, а у нас тільки два місяці НОРМАЛЬНОГО футболу то і було! І не відомо, що восени буде робитися... Хтось з головних претендентів може травмуватися... захворіти. Тому питання передчасне.
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sergio07 (Запоріжжя)
07.08.2020 в 14:07
Супер сезон для Левандовського. Шанси на ЗМ були б.
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