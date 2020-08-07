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Идеальный бомбардир. Почему Роберт Левандовски заслуживает на Золотой мяч. ВИДЕО
Новое видео на Youtube-канале UA-Футбол!
Месси? Роналду? Нет, не слышали. По мнению авторов Youtube-канала UA-Футбол, главный претендент на Золотой мяч, который по итогам 2020-го вручен не будет, - Роберт Левандовски. Доказываем это в нашем новом видеосюжете, а также рассказываем увлекательную историю польского форварда, который не останавливается в своем развитии и продолжает стремиться к идеалу.
А кому бы вы отдали Золотой мяч в этом году? Пишите в комментариях и предлагайте нам новые темы для сюжетов!
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
07.08.2020 в 14:16
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sergio07 (Запоріжжя)
07.08.2020 в 14:07
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