Идеальный бомбардир. Почему Роберт Левандовски заслуживает на Золотой мяч. ВИДЕО

Месси? Роналду? Нет, не слышали. По мнению авторов Youtube-канала UA-Футбол, главный претендент на Золотой мяч, который по итогам 2020-го вручен не будет, - Роберт Левандовски. Доказываем это в нашем новом видеосюжете, а также рассказываем увлекательную историю польского форварда, который не останавливается в своем развитии и продолжает стремиться к идеалу.

А кому бы вы отдали Золотой мяч в этом году? Пишите в комментариях и предлагайте нам новые темы для сюжетов!