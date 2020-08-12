  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бенфика подпишет нападающего сборной Германии за 15 млн евро
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенфика подпишет нападающего сборной Германии за 15 млн евро

Германия
(1 голосов)

Вальдшмидт должен помочь вернуть лиссабонцам чемпионство

Бенфика подпишет нападающего сборной Германии за 15 млн евро
UA-Футбол
Новина українською

Нападающий “Фрайбурга” и сборной Германии Лука Вальдшмидт в ближайшее время станет игроком “Бенфики”.

Генеральный директор “Бенфики” Руи Кошта вчера прибыл в Германию, чтобы согласовать детали перехода Вальдшмидта с руководством “Фрайбурга”, сообщает Sky Germany. Ожидается, что вице-чемпион Португалии заплатит за 24-летнего Вальдшмидта 15 млн евро.

“Фрайбург” уже подготовил замену Вальдшмидту, подписав ранее в “Алавесе” форварда Эрмедина Демировича.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Фрайбург Джан-Лука Вальдшмидт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...