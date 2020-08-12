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Бенфика подпишет нападающего сборной Германии за 15 млн евро
Вальдшмидт должен помочь вернуть лиссабонцам чемпионство
Нападающий “Фрайбурга” и сборной Германии Лука Вальдшмидт в ближайшее время станет игроком “Бенфики”.
Генеральный директор “Бенфики” Руи Кошта вчера прибыл в Германию, чтобы согласовать детали перехода Вальдшмидта с руководством “Фрайбурга”, сообщает Sky Germany. Ожидается, что вице-чемпион Португалии заплатит за 24-летнего Вальдшмидта 15 млн евро.
“Фрайбург” уже подготовил замену Вальдшмидту, подписав ранее в “Алавесе” форварда Эрмедина Демировича.
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