Бенфика подпишет нападающего сборной Германии за 15 млн евро

Нападающий “Фрайбурга” и сборной Германии Лука Вальдшмидт в ближайшее время станет игроком “Бенфики”.

Генеральный директор “Бенфики” Руи Кошта вчера прибыл в Германию, чтобы согласовать детали перехода Вальдшмидта с руководством “Фрайбурга”, сообщает Sky Germany. Ожидается, что вице-чемпион Португалии заплатит за 24-летнего Вальдшмидта 15 млн евро.

“Фрайбург” уже подготовил замену Вальдшмидту, подписав ранее в “Алавесе” форварда Эрмедина Демировича.