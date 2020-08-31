Бавария требует у Ливерпуля 30 миллионов евро за Алькантару

"Бавария" соглашается отпустить полузащитника Тьяго Алькантару только на своих условиях, сообщает инсайдер Николо Скира. Клубы уже ведут переговоры по игроку. Чемпионы Германии требуют за испанца 30 млн евро. Англичане согласны платить за футболиста не более 20-ти миллионов.

"Бавария" не идет на уступки "Ливерпулю". Немцы заявили, что, если "красные" не согласны платить им требуемую сумму за 29-летнего хавбека, они будут вести переговоры с другими клубами. Если же "рекордмайстер" все-таки продаст испанца, то попробует подписать на его место полузащитника "Интера" Марцело Брозовича.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов расстаться с Вейналдумом, чтобы освободить место в составе для Тьяго.