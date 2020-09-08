Новичок Баварии выбыл на шесть недель

Центрбек "Баварии" Танги Куасси получил травму бедра в расположении сборной Франции U-20, сообщает официальный сайт клуба.

По информации Sport Bild, 18-летний игрок вернется на поле не ранее, чем через шесть недель. При этом новый розыгрыш Бундеслиги стартует уже 18 сентября.

Куасси два месяца назад бесплатно перебрался в Мюнхен из "ПСЖ", с которым отказался подписывать профессиональный контракт, хотя уже в 17 лет получал в Париже игровое время.