Германия
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Новичок Баварии выбыл на шесть недель
У Танги Куасси травма
Центрбек "Баварии" Танги Куасси получил травму бедра в расположении сборной Франции U-20, сообщает официальный сайт клуба.
По информации Sport Bild, 18-летний игрок вернется на поле не ранее, чем через шесть недель. При этом новый розыгрыш Бундеслиги стартует уже 18 сентября.
Куасси два месяца назад бесплатно перебрался в Мюнхен из "ПСЖ", с которым отказался подписывать профессиональный контракт, хотя уже в 17 лет получал в Париже игровое время.
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