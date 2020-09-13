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Хенесс – о трансфере Тиаго: Ливерпуль и МЮ блефуют

Германия
(2 голосов)

Ули уверен, что английские клубы уже имеют соглашение с игроком

Хенесс – о трансфере Тиаго: Ливерпуль и МЮ блефуют
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Зампредседателя исполнительного совета "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал будущее полузащитника мюнхенцев Тиаго Алькантары.

"Сложная ситуация. Некоторое время назад мы договорились о новом четырехлетнем контракте. Пару дней спустя он сказал: "Я в поисках нового вызова". Что ж, это совершенно нормально.

Думаю, у него явно есть соглашение с "Ливерпулем" или "Манчестер Юнайтед", а может вообще с двумя клубами. Теперь оба клуба блефуют, и никто официально не связывался с "Баварией". Как мне кажется, так не делается. Они пытаются нас шантажировать, ожидая до последней недели, а затем сделают дешевое предложение.

В таком случае "Бавария" должна решить: смириться с ситуацией или сказать игроку, что он должен остаться. До закрытия окна остается три недели, будет жарко", – цитирует Хенесса Goal.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Тиаго Алькантара
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