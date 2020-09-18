Бавария - Шальке 8:0. Новый сезон, старые разгромы

Беспощадный, неумолимый ураган, сметающий все на своем пути. Забавно, что первый момент в матче создал “Шальке”. Новичок Пасиенсия пробивал в упор на тридцатой секунде, но на месте был Нойер. “Шальке” выглядел неплохо в первые три минуты, и активно прессинговал центрбеков “Баварии”. Однако энтузиазм гостей иссяк очень быстро.

“Бавария” играла без Алабы, Дэвиса (травмы) и Тиаго (трансфер в “Ливерпуль”), однако и без них уровень игры мюнхенцев является недостижимым, пожалуй, ни для кого в мире. У “Баварии” была всего лишь одна неделя тренировок перед матчем с “Шальке”, но для команды Ханси Флика прошлый сезон как будто и не прерывался. “Бавария” вышла на поле “Альянц Арены” и вколотила восемь безоветных голов “Шальке”.

Это была дебютная игра для Лероя Сане, но экс-вингер “Манчестер Сити” блистал во втором тайме. Разгром начался с гола Гнабри. Киммих вырезал длинную передачу, Гнабри первым касанием принял мяч, вторым обработал, третьим ударил – 1:0.

Второй гол – простая, но эффектная комбинация. Павар прострелил с фланга в штрафную, а Мюллер откатил под удар Горетцке. Наконец, забил и Роберт Левандовски, реализовав пенальти, который он и сам заработал.

“Шальке” после 0:2 перешел на схему 4-4-2, но действовал уже без компактности, какой-то энергии, желания. После перерыва едва ли не каждая потеря мяча “Шальке” приводила к быстрой, вертикальной атаке “Баварии”. Так были забиты два гола Гнабри на 47-й и 59-й минуте. Лерой Сане дважды убегал от защитников “Шальке”, получая пас из глубины, и дважды ассистировал своему партнеру по сборной Германии.

Но и связка Левандовски – Мюллер не заставляла о себе забывать. Томас одним своим движением разрушил всю оборонную конструкцию “Шальке”, мяч получил Левандовски, Роберт позволил себе выкрутить передачу рабоной, а на завершении был тот же Мюллер.

Затем Сане наконец забил свой дебютный гол, снова убежав от защитников после лонгболла Киммиха. Вишенка на торте – гол 17-летнего полузащитника Джамала Мусиалы.

8:0. “Бавария” не будет останавливаться.

Бундеслига, первый тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” – “Шальке” 8:0

Голы: Гнабри 4, Горетцка 19, Левандовски 31 (пен.), Гнабри 47, Гнабри 59, Мюллер 69, Сане 71, Мусиала 82

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг (Ричардс 72), Зюле, Эрнандес – Киммих, Горетцка (Толиссо 51) – Сане (Кюизанс 72), Мюллер (Зиркзе 83), Гнабри (Мусиала 72) – Левандовски

“Шальке”: Фэрманн – Очипка, Стамбули, Кабак, Руди – Арит (Беккер 79), Бенталеб, Сердар (Шепф 30), Матондо (раман 65) – Пасиенсия (Скрцибски 79), Ут

Предупреждения: Киммих 65 – Кабак 30, Стамбули 84