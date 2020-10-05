Официально: Экс-игрок Шахтера вернулся в Баварию

Дуглас Коста вновь стал игроком "Баварии". Об этом сообщает официальная пресс-служба мюнхенского клуба.

Речь идет о годовой аренде, за которую "Ювентус" не получит компенсацию. Мюнхенский клуб не будет иметь право выкупа.

"Бавария" купила Дугласа летом 2015-го года, заплатив "Шахтеру" 30 миллионов евро. За два сезона он отыграл 70 матчей и выиграл два чемпионских титула. После этого присоединился к "Ювентусу".