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Официально: Экс-игрок Шахтера вернулся в Баварию
Не Тимощук
Дуглас Коста вновь стал игроком "Баварии". Об этом сообщает официальная пресс-служба мюнхенского клуба.
Речь идет о годовой аренде, за которую "Ювентус" не получит компенсацию. Мюнхенский клуб не будет иметь право выкупа.
#ServusDouglas ????@douglascosta kehrt zum #FCBayern zurück. ????⚪— FC Bayern München (@FCBayern) October 5, 2020
???? https://t.co/bNvjfn14PQ #MiaSanMia
"Бавария" купила Дугласа летом 2015-го года, заплатив "Шахтеру" 30 миллионов евро. За два сезона он отыграл 70 матчей и выиграл два чемпионских титула. После этого присоединился к "Ювентусу".
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