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Официально: Экс-игрок Шахтера вернулся в Баварию

Германия
(1 голосов)

Не Тимощук

Официально: Экс-игрок Шахтера вернулся в Баварию
UA-Футбол
Новина українською

Дуглас Коста вновь стал игроком "Баварии". Об этом сообщает официальная пресс-служба мюнхенского клуба.

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Речь идет о годовой аренде, за которую "Ювентус" не получит компенсацию. Мюнхенский клуб не будет иметь право выкупа.

"Бавария" купила Дугласа летом 2015-го года, заплатив "Шахтеру" 30 миллионов евро. За два сезона он отыграл 70 матчей и выиграл два чемпионских титула. После этого присоединился к "Ювентусу".

Туринский клуб уже нашел замену бразильцу.

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В статье: Дуглас Коста Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин)
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Комментарии (4)
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Como estas (Santa-Pola)
05.10.2020 в 20:34
Отличный игрок
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0
0
Дыр0к0л (Лондон)
05.10.2020 в 19:14
Один из лучших вингеров, которые играли в Шахтере! А как он дырявых в свое время возил!
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+5
0
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Крестоносец. (Полтава)
05.10.2020 в 19:29
Согласен
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+3
0
xapyga (Запорожье)
05.10.2020 в 18:40
похоже это Тимощук в футболке Косты
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0
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