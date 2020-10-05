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Третий за сутки. Бавария заплатила десять миллионов за защитника Марселя
Лучший клуб мира провел плодотворный день
Мюнхенская "Бавария" укрепила правый фланг обороны. На это позицию они приобрели Буна Сарра из "Марселя".
По официальный данным, победитель Лиги Чемпионов подписал с французом четырехлетний контракт. Он будет играть под 20-м номером. СМИ уверяют, что за него было заплачено 10 миллионов.
#ServusBouna ????@BounaSarr_10 wechselt zum #FCBayern. ????⚪— FC Bayern München (@FCBayern) October 5, 2020
???? https://t.co/iCtUOiF0YK #MiaSanMia
Отметим, что также сегодня "Бавария" подписала Дугласа Косту и Эрика Чупо-Мотинга.
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