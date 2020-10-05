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Третий за сутки. Бавария заплатила десять миллионов за защитника Марселя

Германия
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Лучший клуб мира провел плодотворный день

Третий за сутки. Бавария заплатила десять миллионов за защитника Марселя
UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" укрепила правый фланг обороны. На это позицию они приобрели Буна Сарра из "Марселя".

По официальный данным, победитель Лиги Чемпионов подписал с французом четырехлетний контракт. Он будет играть под 20-м номером. СМИ уверяют, что за него было заплачено 10 миллионов.

Отметим, что также сегодня "Бавария" подписала Дугласа Косту и Эрика Чупо-Мотинга.

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В статье: Марсель Буна Сарр бавария
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