Третий за сутки. Бавария заплатила десять миллионов за защитника Марселя

Мюнхенская "Бавария" укрепила правый фланг обороны. На это позицию они приобрели Буна Сарра из "Марселя".

По официальный данным, победитель Лиги Чемпионов подписал с французом четырехлетний контракт. Он будет играть под 20-м номером. СМИ уверяют, что за него было заплачено 10 миллионов.

Отметим, что также сегодня "Бавария" подписала Дугласа Косту и Эрика Чупо-Мотинга.