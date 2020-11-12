Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно подписать Юпамекано

Защитник "РБ Лейпциг" Деотшанкюлю Юпамекано может продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщает Manchester Evening News, футболистом интересуется "Манчестер Юнайтед".

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Летом "МЮ" уже проявлял интерес к 22-летнему защитнику. Но тогда английский клуб отказался от сделки из-за высоких финансовых требований немцев. "Манчестер Юнайтед" не захотел платить за игрока € 60 млн.

Сейчас "РБ Лейпциг" немного снизил финансовые требования, поэтому стороны возобновили переговоры. В текущем сезоне Юпамекано провёл шесть матчей в Бундеслиге и забил один мяч.

"Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в семи турах 10 очков. В следующем туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" будет принимать "Вест Бромвич".