World Football Summit признал Левандского игроком года, Киммих опередил Месси

World Football Summit и испанское издание AS подвели итог прошлого сезона, выбрав лучшего футболиста. В голосовании принимали участие пользователи сайта, а также специальное жюри.

Первое место занял Роберт Левандовский, который успел забить 55 голов в 47 матчах. Вместе с "Баварией" он выиграл требл.

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Второе место досталось также футболисту "Баварии" - Йозуа Киммиху. После них оказался Лионель Месси, который в голосовании стал третьим.

Напомним, что в этом году Золотой мяч вручаться не будет.