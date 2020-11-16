Германия
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World Football Summit признал Левандского игроком года, Киммих опередил Месси
Аргентинец стал лишь третьим
World Football Summit и испанское издание AS подвели итог прошлого сезона, выбрав лучшего футболиста. В голосовании принимали участие пользователи сайта, а также специальное жюри.
Первое место занял Роберт Левандовский, который успел забить 55 голов в 47 матчах. Вместе с "Баварией" он выиграл требл.
Второе место досталось также футболисту "Баварии" - Йозуа Киммиху. После них оказался Лионель Месси, который в голосовании стал третьим.
Напомним, что в этом году Золотой мяч вручаться не будет.
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