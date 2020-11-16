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World Football Summit признал Левандского игроком года, Киммих опередил Месси

Германия
(1 голосов)

Аргентинец стал лишь третьим

World Football Summit признал Левандского игроком года, Киммих опередил Месси
UA-Футбол
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World Football Summit и испанское издание AS подвели итог прошлого сезона, выбрав лучшего футболиста. В голосовании принимали участие пользователи сайта, а также специальное жюри.

Первое место занял Роберт Левандовский, который успел забить 55 голов в 47 матчах. Вместе с "Баварией" он выиграл требл.

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Второе место досталось также футболисту "Баварии" - Йозуа Киммиху. После них оказался Лионель Месси, который в голосовании стал третьим.

Напомним, что в этом году Золотой мяч вручаться не будет.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Йозуа Киммих
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