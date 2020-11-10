Левандовский признан лучшим игроком сезона-2019/2020 по версии Goal

Известный футбольный сайт Goal.com представил собственный список 25 лучших игроков 2020 года. Список составлялся на основе голосования журналистов 44 региональных отделов сайта.

Рейтинг издания возглавил форвард "Баварии" и сборной Германии Роберт Левандовский. Второе место занял полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне. Тройку лучших замкнул нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду занял пятое место. Форвард "ПСЖ" и сборной Франции Киллиан Мбаппе – шестое, а его партнёр по команде Неймар — четвёртое.

Лучшие игроки сезона-2019/2020 по версии Goal:

1. Роберт Левандовский ("Бавария")

2. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

3. Лионель Месси ("Барселона")

4. Неймар ("ПСЖ")

5. Криштиану Роналду ("Ювентус")

6. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

7. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

8. Карим Бензема ("Реал")

9. Томас Мюллер ("Бавария")

10. Садио Мане ("Ливерпуль")

11. Йозуа Киммих ("Бавария")

12. Тьяго Алькантара ("Ливерпуль")

13. Серхио Рамос ("Реал")

14. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")

15. Ромелу Лукаку ("Интер")

16. Серж Гнабри ("Бавария")

17. Эрлинг Холанд ("Боруссия Д")

18. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

19. Чиро Иммобиле ("Лацио")

20. Альфонсо Дэвис ("Бавария")

21. Мануэль Нойер ("Бавария")

22. Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")

23. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль")

24. Джейдон Санчо ("Боруссия Д")

25. Пауло Дибала ("Ювентус")