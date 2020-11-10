  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Левандовский признан лучшим игроком сезона-2019/2020 по версии Goal
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский признан лучшим игроком сезона-2019/2020 по версии Goal

Германия
(1 голосов)

Поляк опередил Месси

Левандовский признан лучшим игроком сезона-2019/2020 по версии Goal
Новина українською

Известный футбольный сайт Goal.com представил собственный список 25 лучших игроков 2020 года. Список составлялся на основе голосования журналистов 44 региональных отделов сайта.

Рейтинг издания возглавил форвард "Баварии" и сборной Германии Роберт Левандовский. Второе место занял полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне. Тройку лучших замкнул нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду занял пятое место. Форвард "ПСЖ" и сборной Франции Киллиан Мбаппе – шестое, а его партнёр по команде Неймар — четвёртое.

Лучшие игроки сезона-2019/2020 по версии Goal:

1. Роберт Левандовский ("Бавария")
2. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
3. Лионель Месси ("Барселона")
4. Неймар ("ПСЖ")
5. Криштиану Роналду ("Ювентус")
6. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
7. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
8. Карим Бензема ("Реал")
9. Томас Мюллер ("Бавария")
10. Садио Мане ("Ливерпуль")
11. Йозуа Киммих ("Бавария")
12. Тьяго Алькантара ("Ливерпуль")
13. Серхио Рамос ("Реал")
14. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")
15. Ромелу Лукаку ("Интер")
16. Серж Гнабри ("Бавария")
17. Эрлинг Холанд ("Боруссия Д")
18. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
19. Чиро Иммобиле ("Лацио")
20. Альфонсо Дэвис ("Бавария")
21. Мануэль Нойер ("Бавария")
22. Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")
23. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль")
24. Джейдон Санчо ("Боруссия Д")
25. Пауло Дибала ("Ювентус")

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.11.2020 в 18:29
Всё объективно. Этот год - это год Роберта Левандовски.
Ответить
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
10.11.2020 в 17:34
Серед усіх футболістів в цьому році поляк найбільш заслуговує на звання: Найкращий футболіст 2020 року. Цікаво почути з цього приводу думку фанатів Барси і зокрема Даріана.
Ответить
+1
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
10.11.2020 в 17:24
От і Золотий м'яч віддали б Роберту Левандовському (чи як там правильно його фамілія відміняється), чувак требл зробив, іншим за один-два трофея дають м'яча, а тут ....
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...