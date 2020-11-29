Бундеслига. Хоффенхайм не может выиграть в седьмом матче подряд

“Хоффенхайм” не изменяет себе. В четверг команда Себастьяна Хенесса переиграла на выезде чешский “Слован” и набрала максимальные 12 очков после четырех туров Лиги Европы. А в Бундеслиге снова нет победы. Уже в седьмом матче подряд, начиная с памятного триумфа над “Баварией”.

Сегодня “Хоффенхайму” пришлось отыгрываться. Квайсон на 33-й минуте вывел “Майнц” вперед и “карнавальщики” принялись сушить игру. Однако долго продержаться хозяевам не удалось. На 62-й минуте Бебу после паса Сессеньона сравнял счет.

Оставалось играть еще более получаса, и для “Хоффенхайма” не должно было бы проблемой занять еще один гол команде-аутсайдеру. Однако счет остался прежним. Более того – в конце матча пришлось отбиваться именно “Хоффенхайма”, так как гости доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Гайгера.

“Майнц” этот результат может воспринимать положительно. После шести поражений в первых шести турах “карнавальщики” не проигрывают уже в третьем матче подряд.

Бундеслига, девятый тур. Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “Хоффенхайм” 1:1

Голы: Квайсон 33 – Бебу 62

“Майнц”: Центнер – Сен-Жюст, Хак, Ньякате – Озтуналы (Буркхардт 70), Баррейро, Фернандеш (Кунде 78), Брозински (Аарон Мартин 86) – Боэтиюс (Штегер 86), Квайсон (Онисиво 79) – Матета

“Хоффенхайм”: Бауманн – Акпогума, Пош, Адамс – Самассеку – Сессеньон, Гайгер, Гриллич (Сков 54), Бебу (Даббур 77) – Баумгартнер (Руди 77), Крамарич (Гачинович 90+5)

Удаление: Гайгер 80