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Бавария потеряла полузащитника до Нового года
Хави Мартинес повредил бедро
"Бавария" объявила, что опорный полузащитник Хави Мартинес больше не сыграет в 2020 году.
32-летний полузащитник получил травму левого бедра в матче Бундеслиги против "РБ Лейпциг" (3:3), и на восстановление понадобится не менее месяца.
Это означает, что Мартинес пропустит следующие четыре тура немецкого чемпионата, а также ближайшую игру Лиги чемпионов против "Локомотива". Неприятная потеря для "Баварии", ведь Хави - важный игрок ротации. В этом сезоне на его счету 16 матчей и 1 гол во всех турнирах.
Отметим, что в матче с "Лейпцигом" травмировался также Жером Боатенг, но сроков его восстановления в "Баварии" еще не назвали.
ℹ Der #FCBayern muss vorerst auf @Javi8martinez verzichten. Der Spanier hat sich im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Samstagabend eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen.— FC Bayern München (@FCBayern) December 7, 2020
Gute Genesung, Javi!
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