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Бавария потеряла полузащитника до Нового года

Германия
(1 голосов)

Хави Мартинес повредил бедро

Бавария потеряла полузащитника до Нового года
Новина українською

"Бавария" объявила, что опорный полузащитник Хави Мартинес больше не сыграет в 2020 году.

32-летний полузащитник получил травму левого бедра в матче Бундеслиги против "РБ Лейпциг" (3:3), и на восстановление понадобится не менее месяца.

Это означает, что Мартинес пропустит следующие четыре тура немецкого чемпионата, а также ближайшую игру Лиги чемпионов против "Локомотива". Неприятная потеря для "Баварии", ведь Хави - важный игрок ротации. В этом сезоне на его счету 16 матчей и 1 гол во всех турнирах.

Отметим, что в матче с "Лейпцигом" травмировался также Жером Боатенг, но сроков его восстановления в "Баварии" еще не назвали.

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В статье: Хави Мартинес Бавария (Мюнхен)
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