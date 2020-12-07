Бавария потеряла полузащитника до Нового года

"Бавария" объявила, что опорный полузащитник Хави Мартинес больше не сыграет в 2020 году.

32-летний полузащитник получил травму левого бедра в матче Бундеслиги против "РБ Лейпциг" (3:3), и на восстановление понадобится не менее месяца.

Это означает, что Мартинес пропустит следующие четыре тура немецкого чемпионата, а также ближайшую игру Лиги чемпионов против "Локомотива". Неприятная потеря для "Баварии", ведь Хави - важный игрок ротации. В этом сезоне на его счету 16 матчей и 1 гол во всех турнирах.

Отметим, что в матче с "Лейпцигом" травмировался также Жером Боатенг, но сроков его восстановления в "Баварии" еще не назвали.