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На фоне пертурбаций на тренерском мостике. Вердер – Боруссия Д 1:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

"Шмели" берут три очка

На фоне пертурбаций на тренерском мостике. Вердер – Боруссия Д 1:2. Обзор матча и видео голов
Новина українською

"Боруссия" в текущем виде совсем не похожа на ту команду, которая способна бороться за чемпионский титул Бундеслиги. Однако первые три очка с новым тренером ей добыть удалось, и этого пока достаточно. Особенно чувствовалась свобода, с которой действовали "шмели".

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Германии "Вердер" – "Боруссия Д".

Бремен. "Везерштадион".

"Вердер" – "Боруссия Д" 1:2

Голы: Мевальд (28) – Геррейру (12), Ройс (78)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Вердер (Бремен) Бундеслига Чемпионат Германии
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