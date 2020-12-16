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На фоне пертурбаций на тренерском мостике. Вердер – Боруссия Д 1:2. Обзор матча и видео голов
"Шмели" берут три очка
"Боруссия" в текущем виде совсем не похожа на ту команду, которая способна бороться за чемпионский титул Бундеслиги. Однако первые три очка с новым тренером ей добыть удалось, и этого пока достаточно. Особенно чувствовалась свобода, с которой действовали "шмели".
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Германии "Вердер" – "Боруссия Д".
Бремен. "Везерштадион".
Голы: Мевальд (28) – Геррейру (12), Ройс (78)
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