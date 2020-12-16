Бундеслига. 250-й и 251-й голы Левандовски, Байер продолжает лидировать

“Вольфсбург” впервые проиграл в сезоне 2020/21 и обидчиком команды Гласнера предсказуемо стала “Бавария”.

Матч непросто складывался для “Рекордмайстера”. Ханси Флик принял пару нестандартных решений в выборе состава и игра у “Баварии” откровенно не клеилась. Толиссо, как единственного центрхава, очень часто накрывали, а Коман и Гнабри были малоэффективны на позиции “десяток”. Снова слабую игру провел Сане. Именно его ошибка привела к голу ворота “Баварии” на пятой минуте. Вингеру “Баварии” не удалось выбить мяч из своей штрафной, “Вольфсбург” его перехватил и Филиппу удалось пробить Нойера.

“Бавария” в основном создавала свои моменты с помощью навесов, было пару неплохих ударов в упор, но своего хозяева добились только в самом конце первого тайма. "Король ассистов" Кингсли Коман вырезал точную передачу на Левандовски, и поляк, оторвавшись от защитников “Вольфсбурга”, забил свой 250-й гол в Бундеслиги.

Довольно-таки быстро во втором тайме “Бавария” забила второй гол. У Боатенга получился пас вразрез, а у Левандовски – 251-й гол. Легендарный Герд Мюллер остается недосягаемым (365 голов), но не менее легендарного Клауса Фишера (268) Левандовски вполне способен обогнать и стать вторым бомбардиром в истории Бундеслиги.

Оставалось играть сорок минут и “Баварии” не удавалось забить третий гол, чтобы успокоиться. К мячу скорее ближе был “Вольфсбург”, но Мануэль Нойер на 85-й минуте спас “Баварию” после удара Бялека. 2:1 – очень непростая победа “Баварии”. Впереди “Байер”, последняя команда в чемпионате Германии без поражений.

“Байер” сегодня очень легко разобрался с “Кельном”. Первый гол был забит после стандарта, а затем “Кельн” уничтожил невероятно быстрый Мусса Диаби. Сначала он забил сам, выполнив забег с мячом со своей половины поля, а затем дал голевой пас на Патрика Шика. Четвертый гол для “Кельна” – наиболее обидный. Его забил 17-летний воспитанник “Кельна” Флориан Виртц, перешедший в начале года в “Байер”.

“РБ Лейпциг” нанес удивительно низкое количество ударов в матче с “Хоффенхаймом” (четыре, три из них в створ), но этого хватило для победы. На 60-й минуте Анхелиньо выполнил кросс, Забитцер выиграл борьбу в воздухе, а Поульсен вколотил мяч в ворота. Первая четверка после 12 туров: “Байер” (28 очков), “Бавария” (27), “РБ Лейпциг” (27), “Боруссия” Дортмунд (22).

Бундеслига, 12-й тур

Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Вольфсбург” 2:1

Голы: Левандовски 45+1, Левандовски 50 – Филипп 5

“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Толиссо (Рока 70) – Мюллер, Коман, Гнабри (Мусиала 70), Сане (Дуглас Коста 90) – Левандовски

“Вольфсбург”: Кастельс – Руссийон (Отавио 86), Понграчич (Гилявоги 79), Лакруа, Мбабу – Арнольд, Шлагер – Брекало (Виктор 70), Филипп (Гинчек 86), Баку (Бялек 70) – Вегорст

Предупреждения: Гнабри 69, Сане 84, Коман 90 – Арнольд 34

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Байер” Леверкузен 0:4

Голы: Вайзер 8, Диаби 10, Шик 54, Виртц 59

“Кельн”: Тимо Хорн – Честич, Борнаув, Яннес Хорн (Лимниос 42) – Скири (Хектор 65) – Вольф, Озджан, Реджбечай (Мере 65), Якобс – Тильманн (Эхизибуэ 46), Андерссон (Модест 65)

“Байер”: Градецки – Венделл, Драгович (Тапсоба 67), Та, Вайзер – Амири (Синкгравен 78), Баумгартлингер (Демирбай 67) – Диаби, Виртц, Бэйли (Беллараби 66) – Шик (Аларио 78)

Предупреждения: Яннес Хорн 34 – Драгович 54

Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” – “РБ Лейпциг” 0:1

Гол: Поульсен 60

“Хоффенхайм”: Бауманн – Акпогума, Адамс, Фогт, Сессеньон (Байер 90+2) – Руди (Гачинович 66), Самассеку – Сков (Бебу 80), Крамарич, Баумгартнер – Даббур (Бельфодиль 66)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Орбан, Упамекано, Конате (Серлот 61) – Анхелиньо, Кампль, Забитцер (Адамс 74), Мукиэле (Хальстенберг 46) – Ольмо, Форсберг (Клюйверт 46, Айдара 74) – Поульсен

Предупреждения: Фогт 50, Сессеньон 56

Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” Билефельд – “Аугсбург” 0:1

Гол: Гауэлеу 85

“Арминия”: Ортега – Брюннер, ван дер Хоорн, Нильссон (Лукоки 77), Де Медина – Доан, Хартель (Мюллер 89), Кунзе, Кордова – Клос, Шипплок (Гебауэр 70)

“Аугсбург”: Гикевич – Удуохай, Гауэлеу, Оксфорд – Калиджури, Хедира, Груэсо, Фрамбергер (Гумны 60) – Штробль – Рихтер (Финнбогасон 59), Грегорич (Варгас 72)

Предупреждения: Кунзе 19 – Фрамбергер 45+1, Груэсо 80