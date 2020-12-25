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Три от Баварии, два от Челси. Девять игроков претендуют на звание футболиста года сборной Германии

Германия
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Три от Баварии, два от Челси. Девять игроков претендуют на звание футболиста года сборной Германии
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На сайте немецкого футбольного союза появились претенденты на звание футболиста года сборной Германии.

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Всего в списке девять претендентов. Наибольшее представительство имеют два клуба - "Бавария" (3) и "Челси" (2). Полный список выглядит следующим образом:

  • Антонио Рюдигер
  • Маттиас Гинтер
  • Тони Кроос
  • Тимо Вернер
  • Илкай Гюндоган
  • Николас Зюле
  • Робин Кох
  • Серж Гнабри
  • Мануэль Нойер
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В статье: Тони Кроос Мануэль Нойер Илкай Гюндоган Тимо Вернер Маттиас Гинтер Никлас Зюле Серж Гнабри Антонио Рюдигер Робин Кох
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