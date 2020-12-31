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Вот это же компания! Роберт Левандовски оказался в постели со всеми кубками 2020 года
Одного, правда, не хватает
Немецкая "Бавария" выложила фото своего нападающего-поляка Роберта Левандовского.
Форвард лежит в постели, окруженный трофеями и наградами, которые завоевал в 2020 году.
Мюнхенцы выиграли 5 трофеев, в том числе Бундеслигу и Лигу чемпионов. А Роберт, лучший нападающий команды, получил, как видим, немало наград.
Guten Morgen! ???????? @lewy_official #TheBest#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/Cb6b7Tr89R— FC Bayern München (@FCBayern) December 31, 2020
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Источник:Твіттер Баварії
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