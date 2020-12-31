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Вот это же компания! Роберт Левандовски оказался в постели со всеми кубками 2020 года

Германия
(2 голосов)

Одного, правда, не хватает

Вот это же компания! Роберт Левандовски оказался в постели со всеми кубками 2020 года
Новина українською

Немецкая "Бавария" выложила фото своего нападающего-поляка Роберта Левандовского.

Форвард лежит в постели, окруженный трофеями и наградами, которые завоевал в 2020 году.

Мюнхенцы выиграли 5 трофеев, в том числе Бундеслигу и Лигу чемпионов. А Роберт, лучший нападающий команды, получил, как видим, немало наград.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Твіттер Баварії

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