Бундеслига. Айнтрахт переиграл Байер, Унион на четвертом месте, коллапс Хоффенхайма

“Байер” не проигрывал в первых 12 турах Бундеслиги, но уступил уже во втором матче подряд. В последнем туре прошлого года леверкузенцев переиграла “Бавария”, а сегодня “Байер” уступил “Айнтрахту”. В каждом из матчей команда Петера Боса забивала первой, но потом пропускала два гола в ответ.

Гол “Байера” – это настоящий шедевр. Все в нем было прекрасно – то, как Амири дал пас Виртцу и вернулся в штрафную, то, как 17-летний хавбек “Байера” изящным пасом обкрутил трех игроков “Айнтрахта”, то, как Амири на развороте в одно касание обыграл защитника, а затем пробил пяткой между ног киперу Франкфурта Траппу.

Однако помимо этого блестящего гола, “Байер” практически не создавал моменты у ворот хозяев. Франкфурт быстро отыгрался (Юнес воспользовался разрезным пасом Соу), и мог забить второй гол еще до перерыва. В итоге “Айнтрахт” воплотил в гол свое игровое преимущество – Камада выполнил прострел с фланга, а Тапсоба срезал мяч в свои ворота. “Айнтрахт” выглядел поинтереснее в этом матче, и заслуженно победил.

Серию из четырех матчей без побед прервала “Боруссия” Менхенгладбах. “Арминия” – одна из самых закрытых команд Бундеслиги, и “жеребцам” понадобилось 58 минут, чтобы забить гол. Надо отдать должное Эмболо, который смог по правилам оттеснить защитника, и точно пробить по воротам Ортеги.

Продолжает удивлять “Унион”. Сегодня берлинцы уверенно переиграли на выезде “Вердер” и вновь заскочили в первую четверку. Беккер и Авонийи отлично сыгрались на острие нападения “Униона” и организовали два гола в ворота бременцев.

Черный для “Хоффенхайма”. В первом тайме TSG потерял из-за травм двух игроков, и пропустил три гола от “Фрайбурга”. Второй гол был пропущен после пенальти (игра рукой), третий – автогол. После перерыва отыграть удалось только один мяч. “Хоффенхайм” продолжает показывать крайне нестабильные результаты, а “Фрайбург”, благодаря четвертой победе подряд, поднялся на девятое место.

kicker назвал игру “Кельна” с “Аугсбургом” “классическим 0:0 матчем”. Много борьбы и мало моментов. И все же “Аугсбург” победил – 1:0.

Бундеслига, четырнадцатый тур

Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Байер” Леверкузен 2:1

Голы: Юнес 22, Тапсоба 54 (авт) – Амири 10

“Айнтрахт”: Трапп – Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – Дурм (Туре 87), Соу, Хасебе, Костич – Камада (Баркок 76), Юнес (Кор 76) – Силва

“Байер”: Градецки – Вайзер (Демирбай 68), Тапсоба, Та, Драгович – Амири, Баумгартлингер, Виртц (Аларио 68) – Диаби (Беллараби 68), Шик, Бэйли

Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” – “Боруссия” Менхенгладбах 0:1

Гол: Эмболо 58

“Арминия”: Ортега – Брюннер, Пайпер, ван дер Хоорн, Де Медина (Лукоки 72) – Доан, Притль (Майер 88), Хартель (Шипплок 71), Гебауэр (Ябо 52) – Клос, Кордова (Кунзе 52)

“Боруссия”: Зоммер – Вендт (Бенсебаини 85), Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус (Закария 77), Крамер – Хофманн, Штидль, Херрманн (Вольф 85) – Эмболо (Плеа 64)

Предупреждения: Де Медина 20, Ортега 62 – Нойхаус 40

Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Унион” Берлин 0:2

Голы: Беккер 12, Авонийи 28

“Вердер”: Павленка – Гебре Селассие, Топрак (Велькович 82), Фридль, Аугустинссон (Чонг 76) – Эггештайн, Грос – Шмид (Фюллькруг 76), Осако (Зельке 46), Биттенкур (Мбом 46) – Сарджент

“Унион”: Люте – Ленц, Хюбнер, Кнохе, Фридрих, Триммель – Ингвартсен, Премель (Грисбек 76), Андрих – Беккер, Авонийи (Рюэрсон 83)

Предупреждения: Грос 33, Зельке 53 – Андрих 25, Премель 44, Хюбнер 50, Беккер 68

Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” – “Фрайбург” 1:3

Голы: Бебу 58 – Сантамария 7, Грифо 34 (пен.), Адамс 42 (авт.)

“Хоффенхайм”: Бауманн – Акопгума (Сков 17), Адамс, Фогт, Сессеньон – Руди (Богарде 12), Самассеку (Даббур 76) – Бебу, Крамарич, Баумгартнер – Бельфодиль (Адамян 76)

“Фрайбург”: Мюллер – Гульде, Шлоттербек, Линхарт – Гюнтер, Хефлер, Сантамария (Абраши 85), Шмид (Кублер 48) – Грифо (Шаллаи 80), Демирович (Петерсен 66), Квон (Хелер 66)

Предупреждения: Акпогума 16, Фогт 82 – Квон 24, Хефлер 36

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Аугсбург” 0:1

Гол: Яго 77

“Кельн”: Тимо Хорн – Мере, Борнаув, Чихос (Лимниос 82) – Скири – Вольф, Озджан (Дрекслер 82), Реджбечай (Модест 61), Каттербах (Арокодаре 87) – Тильманн (Хектор 61), Дуда

“Аугсбург”: Гикевич – Удуохай, Гауэлеу, Оксфорд – Яго, Груэсо (Хедира 90+2), Штробль, Калиджури – Варгас (Хан 71), Нидерлехнер, Рихтер (Грегорич 89)

Предупреждения: Модест 64, Борнаув 74 – Удуохай 12, Гауэлеу 64, Рихтер 85