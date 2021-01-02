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Бундеслига. Шальке не выигрывает в тридцатом матче подряд
Голы Гендузи, Кордобы и Пентека принесли Герте победу
Назначение
“Шальке” играл не так плохо. В первом тайме “кнаппен” показывали футбол достойного уровня, и создавали хорошие моменты. Самый яркий шанс упустил Ут, плохо пробив после паса из глубины Арита. Но моменты были у и ворот Ферманна, и “Шальке” в итоге пропустил. Удар Куньи был заблокирован, но Гендузи сыграл на добивании.
После 0:1 “Герта” отдала “Шальке” мяч и в итоге растерзала гостей на контратаках. Второй гол забил Кордоба, а третий – Пентек.
3:0. Небольшие просветы в игре “Шальке”, но результат снова удручающий.
Бундеслига, четырнадцатый тур. Берлин, “Олимпиаштадион”
“Герта” Берлин – “Шальке” 3:0
Голы: Гендузи 36, Кордоба 52, Пентек 80
“Герта”: Шволов – Пекарик (Зефейк 82), Штарк, Альдерете, Платтенхардт (Миттельштедт 87) – Гендузи, Тузар, Дарида – Лукебакио (Нетц 87), Кордоба (Пентек 78), Кунья (Нганкам 82)
“Шальке”: Ферманн – Очипка, Настасич, Кабак, Стамбули – Маскарель (Беккер 59), Сердар – Арит (Скрцибски 58, Боздоган 68), Ут, Шепф – Хоппе (Кутуджу 81)
Предупреждения: Тузар 14, Гендузи 51 – Хоппе 37, Маскарель 58
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