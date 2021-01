Левандовский стал первым игроком топ-5 лиг этого сезона, который забил 20 голов

В центральном матче тура чемпионата Германии "Бавария" играет на выезде против "Боруссии" Менхенгладбах. После первого тайма счет 2:2.

Первый гол встречи забил Роберт Левандовский, установив параллельно очередное свое достижение. Польский нападающий стал первым из игроков топ-5 лиг нынешнего сезона, который смог забить 20 голов. Для этого ему понадобилось сыграть 14 игр.

Robert Lewandowski is the first player to score 20+ league goals in Europe's top five leagues this season.



You just can't stop him from scoring. ???? pic.twitter.com/fYltFoI0wC