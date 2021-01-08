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Левандовский стал первым игроком топ-5 лиг этого сезона, который забил 20 голов

Германия
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Левандовский стал первым игроком топ-5 лиг этого сезона, который забил 20 голов
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В центральном матче тура чемпионата Германии "Бавария" играет на выезде против "Боруссии" Менхенгладбах. После первого тайма счет 2:2.

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Первый гол встречи забил Роберт Левандовский, установив параллельно очередное свое достижение. Польский нападающий стал первым из игроков топ-5 лиг нынешнего сезона, который смог забить 20 голов. Для этого ему понадобилось сыграть 14 игр.

Отметим, что всего Левандовский отметился в текущем сезоне 22 раз и отдал шесть голевых в 19-ти играх.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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