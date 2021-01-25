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Бавария нашла замену Алабе в Ла Лиге

Германия
(1 голосов)

Баварцам придется заплатить кругленькую сумму

Бавария нашла замену Алабе в Ла Лиге
Новина українською

"Бавария" проявляет интерес к защитнику "Вильярреал" Пау Торресу, пишет Marca.

По информации источника, мюнхенский клуб видит в 24-летнем испанце замену защитнику Давиду Алабе, который в ближайшее время может перебраться в "Реал".

Контракт Торреса с "Вильярреалом" рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Торрес провел 20 матчей в чемпионате Испании и забил два гола.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Вильярреал Пау Торрес
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