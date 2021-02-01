Германия
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Шальке подписал новый контракт с Мэттью Хоппе
Форвард проведет в клубе ближайшие два года
"Шальке" в своих социальных сетях в понедельник, 1 февраля, объявил о продлении контракта с американским нападающим Мэттью Хоппе.
19-летний футболист подписал контракт с клубом из Гельзенкирхена до 2023 года.
Американец дебютировал за "Шальке" в ноябре 2020-го. В матче 15-го тура Бундеслиги против "Хоффенхайма" (4:0) Хоппе сделал хет-трик. Всего на счету 19-летнего форварда 5 мячей в 9 матчах чемпионата Германии.
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fabo97
01.02.2021 в 17:34
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