Шальке подписал новый контракт с Мэттью Хоппе

"Шальке" в своих социальных сетях в понедельник, 1 февраля, объявил о продлении контракта с американским нападающим Мэттью Хоппе.

19-летний футболист подписал контракт с клубом из Гельзенкирхена до 2023 года.

Американец дебютировал за "Шальке" в ноябре 2020-го. В матче 15-го тура Бундеслиги против "Хоффенхайма" (4:0) Хоппе сделал хет-трик. Всего на счету 19-летнего форварда 5 мячей в 9 матчах чемпионата Германии.