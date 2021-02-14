Официально: Упамекано переберётся в Баварию по окончанию сезона

"Бавария" подтвердила подписание защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано.

22-летний француз присоединится к новой команде по окончанию нынешней кампании. Сделка с новым клубом рассчитана до 30 июня 2026 года.

Мюнхенцы заплатят за оборонца 42,5 млн евро, прописанных в его контракте с "быками" в качестве клаусулы.

Упамекано должен стать заменой для Давида Алабы и Жерома Боатенга, у которых истекают соглашения с клубом в конце сезона.