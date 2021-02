Марко Розе по окончанию сезона возглавит дортмундскую Боруссию

Марко Розе станет новым главным тренером дортмундской "Боруссии".

Менхенгладбахская "Боруссия" официально объявила, на своем официальном сайте, что специалист покинет клуб в конце сезона.

Розе возглавляет "Гладбах" с 2019 года. В этом сезоне Бундеслиги команда идет на седьмой позиции.

ℹ️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO