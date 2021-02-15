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Марко Розе по окончанию сезона возглавит дортмундскую Боруссию

Германия
(1 голосов)

Специалист сменит клубную прописку по окончании сезона

Марко Розе по окончанию сезона возглавит дортмундскую Боруссию

Новина українською

Марко Розе станет новым главным тренером дортмундской "Боруссии".

Менхенгладбахская "Боруссия" официально объявила, на своем официальном сайте, что специалист покинет клуб в конце сезона.

Розе возглавляет "Гладбах" с 2019 года. В этом сезоне Бундеслиги команда идет на седьмой позиции.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Розе
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