Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марко Розе по окончанию сезона возглавит дортмундскую Боруссию
Специалист сменит клубную прописку по окончании сезона
Марко Розе станет новым главным тренером дортмундской "Боруссии".
Менхенгладбахская "Боруссия" официально объявила, на своем официальном сайте, что специалист покинет клуб в конце сезона.
Розе возглавляет "Гладбах" с 2019 года. В этом сезоне Бундеслиги команда идет на седьмой позиции.
ℹ️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO— Gladbach (@borussia_en) February 15, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Легионер Ворсклы заявил, что хочет стать первым темнокожим игроком в сборной Украины
- Бельгийские СМИ не исключают возможности переноса матча Динамо - Брюгге
- Ничья Шахтера, рывок Днепра-1, новый лидер Серии А. Главные новости за 14 февраля
- Конкурентом меньше для Зинченко. Лейпциг подтвердил выкуп Анхелиньо
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...