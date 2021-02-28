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Санчо – самый молодой автор 50 ассистов в истории Бундеслиги

Германия
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Джейдон покорил очередное достижение

Санчо – самый молодой автор 50 ассистов в истории Бундеслиги

Mirror

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Вингер "Боруссии" Джейдон Санчо успешно провел матч 23-го тура Бундеслиги против "Арминии" (3:0), отметившись голом и результативной передачей.

Всего на счету англичанина теперь 50 ассистов в лиге. Он стал самым молоды игроком чемпионата Германии, которому покорилась эта отметки (20 лет, 11 месяцев).

Всего на счету Санчо 86 (36+50) голевых действий в 99 матчах в Бундеслиге.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джейдон Санчо
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