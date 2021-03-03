Не подошел Гэлэкси, но в 19 уже оформил хет-трик в Бундеслиге. Кто такой Мэттью Хоппе

В немецкой Бундеслиги очевидны две главные позиции: кто выиграет чемпионат и кто уже сейчас оформит вылет. И если позиция "Баварии" не удивляет, то с "Шальке 04" все ровным счетом наоборот. Команда из Гельзенкирхена тонет, но даже в этой безнадежной ситуации можно увидеть небольшой свет в конце тоннеля. Зовут его Мэттью Хоппи.

Первые шаги и первые проблемы

Американец родился недалеко от Лос-Анджелеса. В профессиональном футболе он оказался довольно поздно, хоть и по собственному признанию пинать мяч начал с четырех. Обычно парней берут в академии в возрасте 6-7 лет, однако Хоппи оказался в "Лос-Анджелес Гэлэкси" аж в двенадцать. Причем провел там всего лишь один год: его исключили как не очень перспективного, по сути, поставив на нем крест. Парень не опустил руки и оказался в "Ирвайн Страйкерс", молодежном клубе из округа Ориндж, штат Калифорния. Два сезона там были более продуктивными: Мэтта заметила академия "Барселоны", расположенная в Каса Гранде, штат Аризона. Именно там состоялось превращение Мэттью Хоппа-атакующего полузащитника в Мэттью Хоппи-форварда.

К тому времени Хоппи подрос, набрал физических кондиций и, что самое главное, стал больше забивать: 24 гола в сезоне 2017/2018 и 29 голов в сезоне 2018/2019. Летом 2019 года парень отправился в Германию, чтобы пройти несколько просмотров. Как оказалось, в США он больше не вернется. Форвард настолько понравился "Шальке 04", что они поставили ему условие: "Ты никуда не уйдешь, пока не подпишешь контракт с нашей академией". Так и случилось.

Хоппи отправили играть в команду "Шальке 04 U19". Нельзя сказать, что он там бил рекорды – всего пять голов в двадцати матчах. А затем случился коронавирус и Мэттью завис в Калифорнии.

"Думал, что пробуду дома пару недель, но они растянулись на четыре месяца, – вспоминает Хоппи. – Я тренировался каждый день, по два-три раза. Вставал в шесть утра, чтобы проводить тренировки с общей группой. Это делалось для того, чтобы у моего тела было время на восстановление. И да, я вернулся лучше, чем был когда-либо. Не думаю, что когда-то в жизни работал больше, чем тогда".

В Гельзенкирхене его ждал сюрприз в виде перевода в дубль. Вторая команда "горняков" играет в четвертом немецком дивизионе. Главную команду сильно штормило. В начале чемпионата сезоне 2019/2020 "Шальке" даже был в тройке, но в конце рухнул на двенадцатое место. Нужно было что-то менять и в команде меняли. Тренеров.

"Если бы первая команда выигрывала бы, я думаю, что Мэттью не получил бы шанса подняться в нее, – говорит главный тренер дубля "Шальке" Джеральд Асамоа. – Он получил возможность потренироваться с ними, и он показал себя. Ситуация с основой была не очень хорошей, потому молодежь получила шанс. Мэтт из тех игроков, которых можно поставить на поле, и он побежит. Он боец и всегда им был. Он был и всегда находит пространство. Также он создает его для других".

"У этого парня невероятные амбиции и он думает только о "Шальке", – сказал уже бывший тренер "горняков" Кристиан Гросс. – Он хочет сделать все, чтобы вывести нас из сложившейся ситуации. Образцовый профессионал. Хотя он еще молод, он не уклоняется от огромного объема работы".

Дебют в "Шальке 04"

Нелегко поверить в то, что в основе Die Knappen выступает парень, который на уровне четвертого дивизиона забил всего лишь один гол. У "Шальке" была тяжелая ситуация: новый тренер, Пасиенсия и Ибишевич отсутствуют, Раман не в форме. 28 ноября 2020 года Мэттью Хоппи включили в стартовый состав на матч против "Боруссии Менхенгладбах". Он завершился со счетом 4:1, а за восемьдесят одну отведенную минуту американец нанес два удара по воротам. В следующих двух турах форвард выходил на замену в концовках матчей против "Байера" (0:3) и "Фрайбурга" (0:2).

Все изменилось 9 января 2021 года. Это был пятнадцатый тур и к тому времени в активе "Шальке 04" не было ни одной победы при четырех ничьих. В матче с "Хоффенхаймом" американца натурально прорвало на голы: он сделал хет-трик в великолепном стиле, а игра завершилась со счетом 4:0. На сегодня это первая и последняя победа "Шальке" в чемпионате. Однако для самого форварда "Хоффенхайм" стал поворотным моментом, так как с того времени он стал стабильным игроком стартового состава и от него также пострадали "Айнтрахт" (1:3) и "Кельн" (1:2).

"После того, как я забил свой первый гол, мне показалось, что я вот-вот заплачу, – сказал Мэтт Хоппи в интервью Sports Illustrated. – Я думаю, что мне потребовалось несколько дней или даже несколько недель, чтобы обработать это в своей голове. Я до сих пор оглядываюсь назад, смотрю все видео и это вызывает во мне особые чувства… Думаю, это изменило мою жизнь".

Хоппи стал третьим игроком с американским паспортом, который сделал хет-трик в одной из пяти лучших европейских лиг, повторив достижения Клинта Демпси (Фулхэм) и Кристиана Пулишича (Челси). Diario AS уточнил, что он стал самым молодым игроком "Шальке", который сделал это, а также третьим самым молодым, кто забивал три мяча в элите Германии, Англии, Франции, Италии или Испании.

"Раньше игроки не знали, кто я такой, но теперь я слышу, как защитники говорят мои имя или мой номер другим защитникам, – сказал Хоппи. – Они всегда следят за мной".

Необычный номер

Мэттью Хоппи выходит на поле в футболке "Шальке 04" под сорок третьим номером. Мы все уже привыкли к тому, что форварды любят обычно девятый, седьмой или десятый номера, но уж точно не 43.

"Горняки" тонули и им нужна была свежая кровь. Тогда они вспомнили про безвестного американца, выступавшего в их дубле. Никто не спрашивал Хоппи, какой номер он хочет. Его просто перевели в основу и всучили сорок третий.

"Все произошло очень резко, – говорит Хоппи. – Перед игрой я зашел в раздевалку, а там моя футболка с 43 номером. У меня были разные номера и мне было все равно". Скорее всего, что парень войдет в историю "Шальке" именно под этим набором цифр.

Стиль игры

"Когда я рос, то забивал много голов и был одним из лучших игроков в команде, – рассказывает Мэттью Хоппи в интервью Bundesliga.com. – Когда я перешел в академию "Барсы", то фактически играл в полузащите, занимая позицию восьмерки или десятки, а затем меня перевели на позицию форварда. Я все время повторял, чтобы меня перевели обратно, но мне сказали, что у меня естественное голевое чутье. С тех пор я развил его".

Мэттью Хоппи можно назвать двуногим форвардом. Из пяти своих мячей два он забил с левой ноги, а три – правой. Это же подтверждается процентным соотношением ударов, где хоть и небольшая выборка, но разделение явное – пятьдесят на пятьдесят.

Хоппи не из тех парней, кто любит бездумно бить из-за пределов штрафной. Он игрок штрафной площади и практически все его удары наносятся с близкого расстояния, не превышающего одиннадцать метров. Несмотря на свой высокий рост (191 см), Мэттью можно назвать быстрым форвардом, который довольно легко находит свободные зоны между защитниками и на скорости отрывается от них. Именно это он продемонстрировал в том самом матче с "Хоффенхаймом". Парень явно не обделен выносливостью и техникой.

Конечно, Хоппи есть чему поучиться, а самое главное – есть у кого. В команду вернулся человек, который без преувеличения может считаться клубной легендой. Речь, конечно же, про Клааса-Яна Хунтелара, в карьере которого были нидерландские гранды, «Реал» и «Милан», но лучше всего он раскрылся именно в Гельзенкирхене (82 гола в Бундеслиге).

Интерес из-за рубежа

Различные сайты, которые специализируются на футбольных инсайдах и слухах, утверждают, что за Мэттью Хоппи уже следят ведущие английские клубы. Речь идет о "Тоттенхэме", "Ливерпуле", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Кроме них интерес есть в Италии и Испании.

Удивительно, ведь в активе парня не так много матчей и голов за тонущий "Шальке 04". Он практически не играл в родных США, не вызывался в юношескую и юниорскую сборную, но когда получил свой шанс, то воспользовался им. Вполне вероятно, что при вылете он не продолжит свою карьеру в Гельзенкирхене. Не поможет даже недавно продленный контракт.