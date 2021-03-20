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Левандовский установил личный рекорд по голам в сезоне Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

У Роберта 35 мячей в текущей кампании, в прошлой было - 34

Левандовский установил личный рекорд по голам в сезоне Бундеслиги

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 26-го тура Бундеслиги "Бавария" дома громит "Штутгарт" (4:0 - второй тайм).

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовский оформил хет-трик за 21 минуту, отличившись забитыми мячам на 18-й, 23-й и 39-й минутах.

Таким образом, на данный момент у поляка 35 голов в 25 поединках текущего сезона чемпионата Германии - это личный рекорд 32-летнего форварда в рамках немецкого национального первенства. До этого лучшим показателем были 34 мяча в прошлой кампании.

Левандовский установил личный рекорд по голам в сезоне Бундеслиги - изображение 1
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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Штутгарт (Германия)
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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
20.03.2021 в 18:00
Треба терміново переіменувати Львів-Арену на Стадіон Левандовського. Поляки помруть від заздрощів.
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trey222
20.03.2021 в 18:09
На Львандовского!
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