Левандовский установил личный рекорд по голам в сезоне Бундеслиги

В матче 26-го тура Бундеслиги "Бавария" дома громит "Штутгарт" (4:0 - второй тайм).

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовский оформил хет-трик за 21 минуту, отличившись забитыми мячам на 18-й, 23-й и 39-й минутах.

Таким образом, на данный момент у поляка 35 голов в 25 поединках текущего сезона чемпионата Германии - это личный рекорд 32-летнего форварда в рамках немецкого национального первенства. До этого лучшим показателем были 34 мяча в прошлой кампании.