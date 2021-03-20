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Левандовский установил личный рекорд по голам в сезоне Бундеслиги
У Роберта 35 мячей в текущей кампании, в прошлой было - 34
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 26-го тура Бундеслиги "Бавария" дома громит "Штутгарт" (4:0 - второй тайм).
Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовский оформил хет-трик за 21 минуту, отличившись забитыми мячам на 18-й, 23-й и 39-й минутах.
Таким образом, на данный момент у поляка 35 голов в 25 поединках текущего сезона чемпионата Германии - это личный рекорд 32-летнего форварда в рамках немецкого национального первенства. До этого лучшим показателем были 34 мяча в прошлой кампании.
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