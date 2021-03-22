РБ Лейпциг подписал защитника Страсбурга

"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Страсбурга" Мохамеда Симакана.

20-летний французский футболист подписал с немецким клубом контракт на пять лет, который вступит в силу этим летом. Оставшуюся часть сезона Мохамед проведёт в своей нынешней команде. За "РБ Лейпциг" игрок будет выступать под 2-м номером.

"Я выбрал "Лейпциг", потому что верю, что это лучший клуб для моей карьеры. Здесь я смогу развиваться и сталкиваться с новыми вызовами каждый день. С нетерпением жду, когда сыграю в Бундеслиге, познакомлюсь с городом, одноклубниками и болельщиками. Перед тем как принять решение, я пообщался с некоторыми из игроком, и они отзывались о клубе только положительно. Хочу как можно быстрее влиться в коллектив и внести вклад, чтобы помочь команде достичь её целей", — сказал Симакан.