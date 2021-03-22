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Левандовский награжден орденом Возрождения Польши
Футболист получил эту награду из рук президента страны
Фото: Твиттер офиса президента Польши
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский получил из рук президента Польши Анджея Дуды орден Возрождения Польши третьего класса.
"Вы замечательно представляете Польшу, всегда подчёркиваете свое происхождение, благодарю вас за это как президента Республики Польша. Вы представляете всех нас, делаете славу Польше. Вы капитан сборной, у вас патриотические взгляды, которые вы демонстрируете. Большое вам спасибо за все это. Левандовский — человек, который делает планомерную работу, к которой добавляется огромный талант. В мире много талантливых людей, но немногие играют так, как Роберт Левандовский", — цитирует Дуду Sport.pl.
Pan Robert Lewandowski jest nie tylko znakomitym piłkarzem i niezwykłym człowiekiem ale przede wszystkim jest też wiernym synem Rzeczypospolitej, dumnym ze swojego pochodzenia. Gratulacje i podziękowania za postawę dla Pana Roberta całej Rodziny. pic.twitter.com/40LLeN8gAl— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 22, 2021
Орден Возрождения Польши — польский орден, учреждённый 4 февраля 1921 года. Награждение орденом производится за выдающиеся заслуги в военной и гражданской сферах, как польских, так и иностранных граждан.
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