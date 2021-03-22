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Левандовский награжден орденом Возрождения Польши

Германия
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Футболист получил эту награду из рук президента страны

Левандовский награжден орденом Возрождения Польши

Фото: Твиттер офиса президента Польши

Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский получил из рук президента Польши Анджея Дуды орден Возрождения Польши третьего класса.

"Вы замечательно представляете Польшу, всегда подчёркиваете свое происхождение, благодарю вас за это как президента Республики Польша. Вы представляете всех нас, делаете славу Польше. Вы капитан сборной, у вас патриотические взгляды, которые вы демонстрируете. Большое вам спасибо за все это. Левандовский — человек, который делает планомерную работу, к которой добавляется огромный талант. В мире много талантливых людей, но немногие играют так, как Роберт Левандовский", — цитирует Дуду Sport.pl.

Орден Возрождения Польши — польский орден, учреждённый 4 февраля 1921 года. Награждение орденом производится за выдающиеся заслуги в военной и гражданской сферах, как польских, так и иностранных граждан.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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