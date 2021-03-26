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Эвертон получил разрешение на строительство нового стадиона

Германия
(1 голосов)

Он будет вмещать более 50 тысяч зрителей

Эвертон получил разрешение на строительство нового стадиона

Everton

Новина українською

"Эвертон" намерен построить новый стадион в доке Брэмли-Мур на севере Ливерпуля, пишет официальный сайт клуба.

В пятницу, 26 марта, клуб получил письменное подтверждение, что городской совет одобрил проект.

Новая арена будет рассчитана на 52 888 человек. Отмечается, что строительство создаст более 15 тысяч рабочих мест и привлечет 1,4 миллиона новых гостей города.

Нынешний стадион "Эвертона" "Гудисон Парк" был построен в 1892 году и вмещает 39 414 зрителей.

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В статье: Эвертон
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