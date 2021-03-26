Эвертон получил разрешение на строительство нового стадиона

"Эвертон" намерен построить новый стадион в доке Брэмли-Мур на севере Ливерпуля, пишет официальный сайт клуба.

В пятницу, 26 марта, клуб получил письменное подтверждение, что городской совет одобрил проект.

Новая арена будет рассчитана на 52 888 человек. Отмечается, что строительство создаст более 15 тысяч рабочих мест и привлечет 1,4 миллиона новых гостей города.

Нынешний стадион "Эвертона" "Гудисон Парк" был построен в 1892 году и вмещает 39 414 зрителей.