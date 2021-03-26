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Эвертон получил разрешение на строительство нового стадиона
Он будет вмещать более 50 тысяч зрителей
Everton
"Эвертон" намерен построить новый стадион в доке Брэмли-Мур на севере Ливерпуля, пишет официальный сайт клуба.
В пятницу, 26 марта, клуб получил письменное подтверждение, что городской совет одобрил проект.
Новая арена будет рассчитана на 52 888 человек. Отмечается, что строительство создаст более 15 тысяч рабочих мест и привлечет 1,4 миллиона новых гостей города.
Нынешний стадион "Эвертона" "Гудисон Парк" был построен в 1892 году и вмещает 39 414 зрителей.
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