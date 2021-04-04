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Хунтелаар стал самым возрастным игроком, забивавшим за Шальке в Бундеслиге
Вчера нападающий установил рекорд
Getty Images
Форвард "Шальке" Клаас-Ян Хунтелаар отметился голом в матче с "Байером".
В поединке 27-го тура Бундеслиги фармацевты принимали дома клуб из Гельзенкирхена. Ветеран "Шальке" забил на 81-ой минуте, но это не спасло команду от проигрыша со счетом 2:1.
По информации Opta, в возрасте 37 лет и 234 дней голландец стал самым возрастным автором гола в истории клуба в Бундеслиге.
По данному показателю Хунтелаар обошел экс-игрока гельзенкирхенцев Оливера Река.
Согласно Transfermarkt, цена нападающего на данный момент составляет 800 тыс. евро.
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